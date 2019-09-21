//Армия 13+

21 сентября 2019, 15:54 [ «Аргументы Недели» ]

В Сети опубликованы зрелищные кадры применения тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" и самоходных реактивных установок разминирования УР-77 "Метеорит" ("Змей Горыныч") на учениях "Центр-2019".

УР-77 "Метеорит" (он же "Змей Горыныч") - реактивная установка разминирования на базе самоходной гаубицы 2С1 "Гвоздика". В настоящее время применяется для разминирования и ударов по террористам в Сирии.

В свою очередь, ТОС-1А "Солнцепек" является современной модернизированной версией огнеметной системы "Буратино". В бою он использует реактивные снаряды, которые обладают большим радиусом действия.

Стратегические командно-штабные учения "Центр-2019" проходят с 16 по 21 сентября на шести общевойсковых полигонах и двух полигонах ВВС и войск ПВО в России, а также в акватории Каспийского моря.

Для отработки совместных действий на учения привлекаются воинские контингенты КНР, Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. За учениями лично наблюдает президент России Владимир Путин.

На опубликованной телеканалом "Звезда" видеозаписи видна не только стрельба из комплексов, но и последствия их применения.



