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Видео: глава Генштаба рассказал Путину армейский анекдот

20 сентября 2019, 21:23 [ «Аргументы Недели» ]

Глава Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов на полигоне военных учений "Центр-2019" рассказал президенту Владимиру Путину анекдот про питание в армии.

Суть шутки заключается в том, что однажды некий командующий оказался недоволен питанием солдат в столовой, в связи с чем вызвал к себе повара, сообщает РИА Новости. К нему пришел "худющий" работник.

"Приходит начпрод - худющий. Он смотрит на него: сам не ешь и людей не кормишь!" - пошутил Герасимов. Как следует из видео, опубликованного РИА, Путину и другим участникам делегации шутка понравилась.

АС

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