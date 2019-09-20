Видео: глава Генштаба рассказал Путину армейский анекдот

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20 сентября 2019, 21:23 [ «Аргументы Недели» ]

Глава Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов на полигоне военных учений "Центр-2019" рассказал президенту Владимиру Путину анекдот про питание в армии.

Суть шутки заключается в том, что однажды некий командующий оказался недоволен питанием солдат в столовой, в связи с чем вызвал к себе повара, сообщает РИА Новости. К нему пришел "худющий" работник.

"Приходит начпрод - худющий. Он смотрит на него: сам не ешь и людей не кормишь!" - пошутил Герасимов. Как следует из видео, опубликованного РИА, Путину и другим участникам делегации шутка понравилась.





Глава Генштаба рассказал Путину анекдот про армейское питание https://t.co/Q6OKqMquvA pic.twitter.com/4WiQbaFn9j — РИА Новости (@rianru) 20 сентября 2019 г.