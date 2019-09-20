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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Армия 13+

СМИ: в России ужесточают правила призыва в армию

20 сентября 2019, 17:23 [ «Аргументы Недели» ]

Минобороны РФ подготовило поправки в положение о воинском учете, согласно которым военкоматы возьмут на учет проживающих в их районе молодых людей без регистрации. Об этом в пятницу пишут "Известия". 

В РФ изменились правила призыва на военную службу

В РФ изменились правила призыва на военную службу

Предполагается, что призыв в армию отныне будет распространяться не только на тех граждан, которые приписаны к конкретному военкомату, но и на тех, кто фактически проживает в этом районе, отмечает издание.

Таким образом, оборонное ведомство, с одной стороны, прикроет основной способ уклонения от службы в армии, а с другой - даст шанс поступить в военный вуз тем, кто не мог этого сделать из-за проблем с регистрацией.

Напомним, в действующей редакции положения говорится, что воинский учет граждан ведется "по месту их жительства или месту пребывания". Ожидается, однако, что нововведения вступят в силу уже в конце 2019 года.

АС

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