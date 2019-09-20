//Армия 13+

20 сентября 2019, 16:29 [ «Аргументы Недели» ]

В Министерстве обороны России заявили, что российская система противовоздушной обороны в Калининградской области сможет отразить любую военную атаку, и это хорошо известно пилотам НАТО.

"Калининградская область Российской Федерации надежно защищена от любых агрессивных "планов", разрабатываемых в Европе залетными американскими генералами", - говорится в сообщении ведомства, передает "Коммерсантъ".

В Минобороны подчеркнули, что возможности системы ПВО в Калининградской области по обнаружению и при необходимости гарантированному уничтожению любых воздушных целей "хорошо известны всем натовским пилотам".

А самолеты НАТО невидимы только для американских налогоплательщиков и зарубежных покупателей. И "наивная вера в превосходство каких-то планов покорения Калининграда" важна лишь для политического бомонда США.

Как заявили в министерстве, легкомыслие Харригана должно обеспокоить прежде всего его подчиненных: "Которые, похоже, куда лучше знают одну из главных заповедей военачальников - "всякий план хорош только до сражения".