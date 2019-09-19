Глава России выявил ошибки при планировании импортозамещения в ОПК

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19 сентября 2019, 22:02 [ «Аргументы Недели» ]

Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания военно-промышленной комиссии заявил, что ошибки при планировании и организации работ по импортозамещению в ОПК привели к смещению сроков выполнения нескольких заданий гособоронзаказа в 2018 году.

Российский лидер потребовал оперативно устранить ошибки, допущенные при организации работ по импортозамещению, а также поручил кабмину и профильным ведомствам принять дополнительные меры для обеспечения независимости в сфере ОПК.

"Мы отмечаем День оружейника, но сейчас у нас не торжественное заседание, а производственное совещание, поэтому вынужден говорить о проблемных вопросах", - объяснил глава российского государства свою критику в адрес виновных.

Однако, Путин констатировал, что процесс импортозамещения в ОПК идет: "Программа началась пять лет назад, и за это время действительно удалось в чем-то продвинуться, во всяком случае по ряду значимых направлений", – сказал он.