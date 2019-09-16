Путин предложил властям Саудовской Аравии купить у России С-300 или С-400

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16 сентября 2019, 22:21 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: globallookpress.com/ Photographer © State Duma Russia

Российский президент Владимир Путин предложил властям Саудовской Аравии после атаки дронов на нефтедобывающие объекты закупить у России ЗРК С-300 или С-400 для защиты государства.

Песков прокомментировали атаку дронов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии

«В священном Коране говорится о неприемлемости любого вида насилия, кроме защиты своего рода. Вот чтобы защитить свой род, свою страну, мы готовы оказать соответствующую помощь Саудовской Аравии», - заявил Путин.

При этом он подчеркнул, что решение о том, приобрести у России С-300 или С-400 власти Саудовской Аравии примут сами, он не станет советовать, что именно стоит выбрать, передаёт РИА Новости. Президент отметил, что российское оружие поможет защитить стратегически важные объекты.