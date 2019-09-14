В Минобороны ответили на заявления НАТО о размещении ракет в Европе

Слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Россия в условиях прекращения действия ДРСМД размещает в Европе ракеты, являются бездоказательными, говорится в заявлении Минобороны РФ.

"Россия не испытывала и не имеет на вооружении, в отличие от США, ракет средней и меньшей дальности", - говорится в заявлении ведомства, где также подчеркивается, что ответственность за развал ДРСМД лежит на США.

Там также добавили, что рассчитывают услышать от Европы какие-либо заявления о неприемлемости развертывания на ее территории соответствующих ракет Соединенных штатов, к разработке которых американская сторона уже приступила.