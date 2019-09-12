Третий корвет для ТОФ сошел на воду в Хабаровском крае

Третий серийный корвет проекта 20380 был торжественно спущен на воду на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре. Судно получило имя «Герой Российской федерации Алдар Цыденжапов».

Ранее Тихоокеанский флот получил два подобных сторожевика – «Совершенный» и «Громкий». Малую заметность на радарах обеспечивает материал, из которого сделаны корпуса кораблей – они выполнены по стелс-технологии, которая предполагает использование композитных материалов. На третьем корабле серии установлена новая радиолокационная станция, которая помогает находить маленькие беспилотники, даже если они летят над самой водой. Считается, что эта система вместе с дальнобойной системой ПВО «Редут» делает корвет неуязвимым для воздушной атаки.

На комсомольском судостроительном заводе идет строительство четвертого судна проекта – «Резкий». На нем установят новейшую российскую РЛС.

Напомним, что 19-летний матрос Тихоокеанского флота Алдар Цыденжапов во время службы на эсминце «Быстрый» погиб, предотвращая крупную аварию и спасая 348 членов экипажа и боевой корабль.