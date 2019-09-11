США одобрили поставки 32 самолетов F-35 Польше

Администрация Соединенных штатов Америки приняла решение о продаже Польше тридцати двух истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 на общую сумму шесть с половиной миллионов долларов.

Согласно существующей практике продажу самолетов одобрил государственный департамент, а сообщило о ней Агентство по сотрудничеству в области безопасности и обороны, входящее в структуру Пентагона.

"Продажа F-35 даст Польше значимый оборонный потенциал для отражения агрессии в регионе и обеспечит принцип оперативной совместимости с Вооруженными силами США", - приводит текст сообщения Defense News.