Главный храм Вооруженных Сил РФ будет открыт 9 мая 2020 года

Сегодня на заседании художественного совета по строительству Главного храма Вооруженных Сил РФ министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу подчеркнул, что при создании галереи «Дорога памяти» нельзя оставлять без внимания даже самые мелкие детали.



Филиал Центрального музея ВС РФ с мультимедийной галереей «Дорога памяти», в которую каждый желающий сможет прислать фотографии родственников - участников Великой Отечественной войны - будет открыт 9 мая 2020 года вместе с главным храмом ВС РФ. Ожидается, что в галерею войдут десятки миллионов фотографий. Каждый желающий может загрузить фотографии своих родственников - фронтовиков и тружеников тыла через специальный раздел на сайте Минобороны.



Протяжённость галереи, которая строится на прихрамовой территории Главного храма ВС РФ - 1418 метров по числу дней Великой Отечественной войны. Музей будет включать 35 выставочных залов, где разместятся исторические экспонаты времён Великой Отечественной войны, в том числе фотографии, документы, награды, оружие, личные вещи солдат и офицеров из запасников Центрального музея.



