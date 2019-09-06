В Минобороны подсчитали разведактивность у границ России за неделю

В Минобороны подсчитали, сколько раз на этой неделе поднимались на перехват и сопровождение иностранных воздушных судов у границ РФ российские истребители. Данные приводит "Красная звезда".

Разведывательную деятельность вдоль границ России за неделю вел 31 летательный аппарат. Российские истребители дежурных сил ПВО 23 раза поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы.

По данным издания, нарушений воздушного пространства страны допущено не было. Отмечается также, что за неделю российские летчики в рамках боевой подготовки выполнили 273 летные смены на 75 аэродромах.