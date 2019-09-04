ВВС США хотят приобрести пусковые установки, имитирующие С-300

ВВС США намерены закупить две транспортно-пусковые установки, напоминающие по внешнему виду российские зенитные ракетные системы С-300ПМУ-1 и С-300ПМУ-2, для учений на полигоне в штате Юта.

Об этом сообщает портал The War Zone. Официальный запрос на приобретение подобных детализированных моделей появится в конце сентября, однако впервые соответствующая заявка была размещена в четверг, 29 августа.

Макеты должны имитировать не только внешний вид, но и обладать схожей сигнатурой. Руководство ВВС не уточняет, какой именно вид ЗРК требуется, однако в документах есть изображение С-300 на шасси 8x8 МАЗ-7910.