ВВС США хотят приобрести пусковые установки, имитирующие С-300
4 сентября 2019, 19:36 [ «Аргументы Недели» ]
ВВС США намерены закупить две транспортно-пусковые установки, напоминающие по внешнему виду российские зенитные ракетные системы С-300ПМУ-1 и С-300ПМУ-2, для учений на полигоне в штате Юта.
Об этом сообщает портал The War Zone. Официальный запрос на приобретение подобных детализированных моделей появится в конце сентября, однако впервые соответствующая заявка была размещена в четверг, 29 августа.
Макеты должны имитировать не только внешний вид, но и обладать схожей сигнатурой. Руководство ВВС не уточняет, какой именно вид ЗРК требуется, однако в документах есть изображение С-300 на шасси 8x8 МАЗ-7910.