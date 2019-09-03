В Забайкалье в танке утонул военный инструктор

На одном из полигонов в Забайкальском крае в ходе проведения плановых занятий погиб инструктор-контрактник. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Восточного военного округа.

На занятиях отрабатывалось вождение танков с преодолением водной преграды. Один из танков заглох под водой. Обстоятельства случившегося сейчас выясняет комиссия ВВО, а также сотрудники правоохранительных органов.

"Обучаемый механик-водитель смог успешно покинуть боевую машину, проводящий занятие опытный контрактник-инструктор до конца боролся за живучесть танка и погиб", - говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости.