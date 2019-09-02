В Турции назвали условие покупки у РФ дополнительных С-400

Турция готова приобрести дополнительные С-400 у Российской Федерации при одном условии. Об этом в понедельник заявил глава турецкого Министерства иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

По его словам, у Турции все еще есть потребность в подобных системах. И приобретение дополнительных "Триумфов" станет возможным, если Соединенные штаты Америки не поставят его Республике ЗРК Patriot, заявил он на стратегическом форуме в городе Блед (BSF).

"Она [потребность - прим. ред.] будет до тех пор, пока мы не сможем производить собственные. Если нам удастся купить аналог у США, то мы закупим ЗРК Patriot. Если это не удастся, то купим еще С-400 у России, - сообщил он, отметив, что Турция - независимая страна.