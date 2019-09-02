Вице-премьер России заявил, что при испытаниях новых технологий жертвы неизбежны

Вице-премьер Российской Федерации Юрий Борисов заявил, что при испытаниях принципиально нового оружия и техники нередко страдают люди. По его словам, никто не может быть застрахован от подобных рисков.

Комментируя взрыв на военной базе под Северодвинском, Борисов подчеркнул, что ЧП произошло в процессе испытания новых технологий, передаёт URA.RU. Вице-премьер страны отметил, что для здоровья врачей и людей, облученных при взрыве, опасности нет.

«Это трагедия, очень жаль тех специалистов, которые, к несчастью, погибли. Такие случаи при создании принципиально новых образцов техники, к сожалению, случаются, никто не может исключить такие риски», - сказал Борисов.