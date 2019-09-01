В Госдуме прокомментировали новые правила призыва в армию

В Госдуме первый заместитель председателя комитета по обороне Александр Шерин прокомментировал новые изменения в правилах призыва в армию, касающиеся отсрочки или освобождения от воинской службы.

Теперь россияне, имеющие право освобождения или отсрочки от службы, могут отказаться от них, передаёт РИА Новости. Шерин уверен, что нововведения сделают военную службу привлекательнее.

«Вооруженные силы не должны восприниматься как наказание, как тюрьма, куда человек попадает по приговору суда и может выйти раньше только условно-досрочно… Служить – престижно», - считает парламентарий.