В Минобороны рассказали, сколько раз за минувшую неделю проводилась разведка границ РФ

Разведывательную деятельность вдоль границ России за неделю вели 27 летательных аппаратов. Об этом в пятницу сообщает газета российских вооруженных сил "Красная звезда".

Истребители 18 раз поднимались на перехват и сопровождение. В сообщении также отмечается, что нарушений воздушного пространства России не было допущено.

Минобороны отмечает, что за неделю российские летчики в рамках боевой подготовки выполнили 325 летных смен на 97 аэродромах.