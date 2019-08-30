В Минобороны рассказали, сколько раз за минувшую неделю проводилась разведка границ РФ
30 августа 2019, 10:49 [ «Аргументы Недели» ]
Разведывательную деятельность вдоль границ России за неделю вели 27 летательных аппаратов. Об этом в пятницу сообщает газета российских вооруженных сил "Красная звезда".
Истребители 18 раз поднимались на перехват и сопровождение. В сообщении также отмечается, что нарушений воздушного пространства России не было допущено.
Минобороны отмечает, что за неделю российские летчики в рамках боевой подготовки выполнили 325 летных смен на 97 аэродромах.