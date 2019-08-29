Более 13 тысяч молодых офицеров пополнили Вооруженные Силы РФ в 2019 году

Сеть высших военно-учебных заведений Минобороны России включает в себя Военную академию Генерального штаба, три военных учебно-научных центра видов Вооруженных Сил, 9 академий родов войск и специальных войск, Военный университет, а также 13 военных училищ, один военный институт и их 11 филиалов.



«С прошлого года, после четырехлетнего перерыва, вузы Минобороны России вышли на плановые параметры выпуска военных специалистов», - отметил в своем выступлении начальник Главного управления кадров Минобороны России генерал полковник Виктор Горемыкин.



В 2019 году образовательными организациями Минобороны России выпускается более 17 тысяч человек, включая молодых лейтенантов (более 13 тысяч) и воспитанников довузовских учебных заведений (свыше 1 тысячи 600 человек).



Заблаговременно проводится целый комплекс мероприятий по распределению выпускников, встречи их в войсках и профессиональному становлению. Важную роль в этом сыграло возрождение института наставничества. Также хорошо зарекомендовала себя памятка «Первые шаги офицерской службы». Она есть у каждого выпускника и размещена на официальном сайте Минобороны России. В этом году подготовлено ее новое издание. Вопросы охватывают все важные этапы становления молодого офицера, начиная от действий выпускника непосредственно в вузе и до завершения его адаптации в коллективе и допуском к самостоятельному выполнению задач.



