1 сентября в 35 военных вузах России приступят к учёбе 12 тысяч курсантов

С 1 сентября в 35 вузах по 276 военным специальностям приступят к обучению более 12 тыс. курсантов, что составляет 100% планового задания.



«Анализ результатов «наборной кампании» показал увеличение количества граждан, изъявивших желание поступить в вузы по сравнению с 2018 годом. Конкурс составил до 9,2 чел. на одно учебное место, а среди девушек – более 27 чел», - рассказал о наборе в военные вузы начальник Главного управления кадров Минобороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин.



Он отметил, что стабильно высок интерес к обучению в Военно-медицинской академии, Военной академии материально-технического обеспечения, Военном институте физической культуры. Среди вузов Сухопутных войск наиболее востребованными являются Новосибирское высшее военное командное училище и Казанское высшее танковое командное училище. Значительно увеличился в текущем году интерес молодежи к освоению профессии военного летчика.

В сравнении с 2018 годом конкурс в вузы Военно-Морского Флота вырос на 10%.



Из поступивших почти 7% закончили общеобразовательные учреждения с медалями за высокие показатели в учебе и дипломами с отличием. По физической подготовке сдали экзамен на «отлично» и «хорошо» более 80%. При этом 15% кандидатов, имеют разряды и звания по различным видам спорта и почти 15% курсантов являются продолжателями военных династий.



