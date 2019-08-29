С 1 сентября расширится сеть суворовских училищ и кадетских корпусов

Об этом рассказал журналистам начальник Главного управления кадров Минобороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин.



«С 1 сентября откроются Кемеровское президентское кадетское училище и филиал Пансиона воспитанниц в городе Санкт-Петербурге», - рассказал журналистам Виктор Горемыкин. Он также отметил, что всего в этом году из 25 училищ выпущено 1 627 юношей и девушек.



«Воспитанники показали твердые знания и успешно сдали государственную итоговую аттестацию», - отметил начальник Главного управления кадров.

Виктор Горемыкин обратил внимание журналистов на то, что 24 выпускника набрали максимальные 100 баллов, 224 чел. – набрали более 90 баллов, 166 – награждены медалями «За особые успехи в учебе».



«Из общего количества выпускников довузовских образовательных организаций Минобороны в высшие учебные заведения страны поступило 94%, а большая часть из них – в вузы Министерства обороны», - рассказал генерал-полковник Горемыкин. Также он отметил, что 2 сентября начинается новый учебный год для более 70 тысяч слушателей, курсантов, воспитанников и воспитанниц образовательных организаций Минобороны России.



