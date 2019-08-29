СМИ: немецким солдатам не хватает обуви

Немецкая армия сталкивается не только с материально-техническими проблемами. Теперь военным не хватает даже предметов первой необходимости - армейской обуви, пишет газета Die Welt.

Ранее служащие Бундесвера носили всесезонную обувь. Но затем было решено поставить армии зимние и летние ботинки. В итоге зимнюю обувь получили только 160 тыс. из 183 тыс. военнослужащих, а летнюю - лишь 31 тыс.

В настоящее время армия Германии испытывает серьезные трудности. В частности, летчики жалуются на снижение качества подготовки, снизилось финансирование флота, приостановлена эксплуатация боевых вертолетов.

"Самолеты не летают, танки не ездят и пушки не стреляют. Оснащенность бундесвера крайне плачевна. Оценка «условно готов к обороне» вполне подходит", - говорится в статье немецкого издания о нынешнем состоянии армии.