Конкурс в довузовские образовательные организации Минобороны РФ вырос за год

В довузовских образовательных организациях средний конкурс составил 3,6 чел. на место (в прошлом году – 3,3 чел.). При этом для отбора и зачисления наиболее подготовленных кандидатов экзаменационные задания по предметам имели повышенный уровень сложности. Об этом рассказал журналистам в ходе брифинга начальник Главного управления кадров Минобороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин.



Он отметил, что самый высокий конкурс – в Кызылском президентском кадетском училище – 7,8 человек на место, при этом 10,6 человек на место среди девочек и 6 человек на место среди мальчиков. В новом Кемеровском президентском кадетском училище – 5,8 человек на место, Тульском суворовском военном училище – 5,2 человек на место, Московском суворовском военном училище – 5,0 чел., кадетском корпусе в городе Воронеж (инженерной школе) – 5,4 человек на место, Пансионе воспитанниц Минобороны России – 4,2 человек на место на место.



«Позитивный результат приёмной кампании в текущем году обусловлен рядом факторов, таких как устойчивая динамика роста престижа Вооруженных Сил России и привлекательности военной службы; налаженная организация, и, конечно же, социальный пакет военнослужащего», - заявил генерал-полковник Виктор Горемыкин.



Он добавил, что во многом привлечению молодежи в вузы Минобороны способствует ежегодно проводимые Всероссийские информационно-агитационная акции «Есть такая профессия – Родину защищать!». В этом году она стартует с 20 октября и станет уже пятой. «В ее рамках спланированы тематические встречи с потенциальными кандидатами и их родителями во всех субъектах Российской Федерации», - заключил начальник Главного управления кадров.



