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В ЮВО стартовали масштабные учения
26 августа 2019, 19:48 [ «Аргументы Недели» ]
Представитель пресс-службы ЮВО заявил о старте военных учений, в которых примут участие 8,2 тысячи человек. Руководит мероприятием командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников.
"В войсках Южного военного округа стартовало двустороннее командно-штабное учение с соединениями и воинскими частями 8-й , 49-й и 58-й общевойсковых армий, армии ВВС и ПВО, сил Черноморского флота и Каспийской флотилии", - сообщил он журналистам.
Особое внимание планируется уделить работе штабов с автоматизированными системами управления. Основные действия участников учений будут проходить в условиях прибрежной, горно-лесистой и степной местности на 12 полигонах, передает РИА Новости.
В течение 5 суток планируется отработать комплекс задач по совершенствованию практических навыков в непрерывном управлении действиями подчиненных сил и организации взаимодействия между подразделениями при отражении атак условного противника.
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