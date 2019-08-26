В ЮВО стартовали масштабные учения

Представитель пресс-службы ЮВО заявил о старте военных учений, в которых примут участие 8,2 тысячи человек. Руководит мероприятием командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников.

"В войсках Южного военного округа стартовало двустороннее командно-штабное учение с соединениями и воинскими частями 8-й , 49-й и 58-й общевойсковых армий, армии ВВС и ПВО, сил Черноморского флота и Каспийской флотилии", - сообщил он журналистам.

Особое внимание планируется уделить работе штабов с автоматизированными системами управления. Основные действия участников учений будут проходить в условиях прибрежной, горно-лесистой и степной местности на 12 полигонах, передает РИА Новости.

В течение 5 суток планируется отработать комплекс задач по совершенствованию практических навыков в непрерывном управлении действиями подчиненных сил и организации взаимодействия между подразделениями при отражении атак условного противника.