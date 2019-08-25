Польша и США готовятся подписать соглашение о военном сотрудничестве

К визиту президента США Дональда Трампа в Польше готовят к подписанию документ о военном сотрудничестве. Об этом сообщает глава канцелярии польского президента Анджея Дуды Кшиштоф Щерский.

В ходе своего визита в Варшаву с 31 августа по 2 сентября Дональд Трамп примет участие в мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, а также в встретится с Дудой и премьер-министром Матеушем Маровецким.

Также обсуждается подписание нескольких документов, один из которых связан с сотрудничеством в военной сфере: "Это будет уточнение документа, подписанного президентами в Вашингтоне и подтверждение его действия", - отметил Щерский.