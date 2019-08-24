Две российские подлодки "Тула" и "Юрий Долгорукий" провели успешные учебно-тренировочные пуски баллистических ракет "Синева" и "Булава" из приполюсного района Северного Ледовитого океана и акватории Баренцева моря.

По данным Минобороны, макеты боевых блоков выполнили полный цикл программы полета и успешно поразили учебные цели на архангельском полигоне "Чижа" и полигоне "Кура" на полуострове Камчатка, - сообщает РИА Новости.

В военном ведомстве отметили, что в ходе пусков были подтверждены технические характеристики баллистических ракет "Синева" и "Булава" и работоспособность систем корабельных ракетных комплексов.