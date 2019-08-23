Россия модернизирует абхазскую армию

Министры обороны РФ и Абхазии подписали соглашение о финансировании расходов на модернизацию Вооруженных сил республики. Об этом сообщила пресс-служба российского военного ведомства.

Военные анонсировали подписание соглашения о развитии военно-технического сотрудничества. Оно предусматривает модернизацию армии Абхазии.

«Мы первыми признали независимость республики и продолжаем оказывать ей всестороннюю помощь», — пояснил министр обороны РФ Сергей Шойгу: «Наша военная база, которую мы укрепляем, и которая нашими совместными усилиями является гарантом стабильности».

Министр обороны Абхазии поблагодарил российского коллегу и напомнил, что во многом безпасность в регионе стала заслугой российских офицеров и генералов.