Россия модернизирует абхазскую армию
23 августа 2019, 12:47 [«Аргументы Недели», Сергей Среда ]
Министры обороны РФ и Абхазии подписали соглашение о финансировании расходов на модернизацию Вооруженных сил республики. Об этом сообщила пресс-служба российского военного ведомства.
Военные анонсировали подписание соглашения о развитии военно-технического сотрудничества. Оно предусматривает модернизацию армии Абхазии.
«Мы первыми признали независимость республики и продолжаем оказывать ей всестороннюю помощь», — пояснил министр обороны РФ Сергей Шойгу: «Наша военная база, которую мы укрепляем, и которая нашими совместными усилиями является гарантом стабильности».
Министр обороны Абхазии поблагодарил российского коллегу и напомнил, что во многом безпасность в регионе стала заслугой российских офицеров и генералов.