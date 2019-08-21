Видео: российские летчики показали новую фигуру высшего пилотажа

Группа "Первый полет" показала новую фигуру группового высшего пилотажа, которую впервые намерены продемонстрировать на международном авиасалоне МАКС-2019. Запись репетиции опубликовал телеканал "Звезда".

По словам руководителя пилотажной группы Дмитрия Самохвалова, "Пропеллер" представляет собой сложный технический элемент: самолеты вращаются параллельно друг другу при постоянном соблюдении угла в 180 градусов.

Отметим, пилотажная группа "Первый полет", сформированная на базе одноименного авиационного спортивного клуба на аэродроме Большое Грызлово (МО), единственная в РФ выступает на поршневых самолетах Як-52 и Як-54.



