Пентагон ответил на обвинения о начале разработки ракет до разрыва ДРСМД

США отвергают обвинения в том, что начали разработку крылатых ракет наземного базирования задолго до выхода из ДРСМД. Об этом заявил официальный представитель Пентагона, подполковник Роберт Карвер. В Госдуме оценили испытания Америкой ракеты, которую раньше запрещал ДРСМД

Ранее 19 августа Пентагон объявил о проведении испытаний крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена ДРСМД. Договор перестал действовать 2 августа. Испытания ракеты прошли накануне - 18 августа.

Замглавы российского МИД Сергей Рябков счел это свидетельством долгой подготовки США к срыву договора. Однако, по словам Карвера, США приступили к разработке ракет с момента приостановки выполнения обязательств по договору (2 февраля).