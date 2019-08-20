Минобороны опубликовало видео перового полёта нового модернизированного беспилотника "Альтиус-У". Отмечается, что вес летательного аппарата составляет шесть тонн.

На кадрах видно, как тяжёлый беспилотник совершает манёвры в воздухе, а после демонстрируется его посадка. По данным ведомства, полёт длился около 32 минут на высоте до 800 метров в автоматическом режиме на одном из испытательных аэродромов. Все системы отработали в штатном режиме, - сообщили в Минобороны.

"Альтиус-У" - окончательный вид беспилотного аппарата, который создан на основе опыта предыдущих испытаний. БПА способен выполнять разведывательные задачи с применением оптических, радиотехнических и радиолокационных средств. Комплекс может находиться в воздухе более суток.

Отличительной особенностью беспилотника является наличие спутникового канала управления, что делает радиус его применения практически неограниченным.