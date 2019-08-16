Летчики ВКС РФ могут получить уникальное оружие

Министерство обороны России рассматривает возможность включения в носимый аварийный запас (НАЗ) Воздушно-космических сил компактного пистолета-пулемета ПП-2000 взамен автомата АКС-74У.

"Было предложено рассмотреть возможность вооружения военных летчиков очень компактным ПП-2000 вместо АКС-74У. Ведомство отреагировало на это предложение с интересом", - рассказал источник агентства ТАСС в оборонно-промышленном комплексе.

В настоящее время в НАЗ летчика, помимо еды, воды, аптечки и средств связи, входят автомат АКС-74У, патроны и гранаты. При боевом вылете пилот берет с собой ПМ или пистолет Стечкина, которые кладет вместе с магазинами в разгрузочный жилет.

Вес и габариты НАЗ напрямую влияют на безопасность катапультирования летчика из самолета и его выживание после. А потому замена трехкилограммового автомата на более легкое оружие с сохранением огневой мощи представляется разумной и логичной.