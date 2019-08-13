Видео: российские Су-27 отогнали истребитель НАТО от борта Шойгу

Во вторник, 13 августа, к самолету главы Министерства обороны Сергея Шойгу подлетел истребитель F-18, принадлежащий НАТО. Его оттеснили российские Су-27, которые сопровождали российского министра.

Истребитель НАТО пытался приблизиться к самолету Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря. Это произошло, когда министр следовал из Калининграда в Москву с эскортом, состоящим из двух Су-27.

Видеозапись инцидента опубликовало Министерство обороны России. На кадрах видно, как истребитель НАТО опасно приблизился к самолету Шойгу. Однако, один из Су-27 пошел на сближение и оттеснил F-18.



