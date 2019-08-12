В Хабаровске военные обеспечат себя собственной сотовой связью

В Хабаровске появятся первые в России отряды, способные обеспечивать войска собственной сотовой связью.

Министерство обороны сформирует новые бригады связистов. Хабаровск и Новосибирск станут первыми городами страны, где появятся такие отряды.

Спецроты будут оснащены мобильными ретрансляторами, а также антеннами своей сотовой связи. Подразделения будут оснащены автопарком из десяти авто повышенной проходимости. На машины будет установлено оборудование, способное наладить устойчивую локальную сотовую связь в радиусе до 40 километров от передвижной вышки. Сигнал будут обеспечивать федеральные операторы.

Благодаря новой технологии появится возможность устроить закрытую для противника зону обмена информацией. Кроме того, можно будет наладить связь в зонах стихийных бедствий. Также можно будет пользоваться связью там, где вышки не поставлены по причине экономии средств.

Такие комплексы можно будет устроить на месте достаточно быстро.