Американский эсминец направился в акваторию Черного моря

Американский эсминец Porter с управляемым ракетным вооружением направился в акваторию Черного моря. Об этом в четверг, 8 августа, говорится в сообщении 6-го флота Соединенных штатов.

По словам командующего Шестым флотом США Лизы Франкетти, военно-морские операции американцев в Черном море способствуют созданию прочных отношений, необходимых для региональной стабильности.

Напомним, с начала текущего 2019 года это уже шестой случай посещения акватории Черного моря военным судном США. Ранее эсминец Carney принял участие в учениях Sea Breeze совместно с ВМС Украины.