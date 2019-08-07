Минобороны РФ опубликовало на своем канале в YouTube видео первого полета тяжелого ударного беспилотника "Охотник" разработки КБ Сухого (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию). Российский "Охотник" совершил свой первый полет

Напомним, как ранее сообщали АН, новейший российский военный беспилотный летательный аппарат "Охотник" совершил свой первый полет, который продолжался более 20 минут. Теперь появилось видео его испытаний.

Летательный аппарат спроектирован по схеме "летающее крыло", его взлетная масса - 20 тонн. По неподтвержденным данным, дальность его полета составляет около шести тысяч километров, а скорость - до тысячи км/час.

Как отмечает Минобороны, "Охотник" оснащен самой современной разведывательной аппаратурой. Конструкция дрона выполнена с применением спецматериалов, что делает его практически незаметным для радиолокационных систем.



