Зеленский сменил командующего операцией в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым командующим силовой операцией в Донбассе Владимира Кравченко. Командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины стал Александр Сырский.

Генерал-лейтенант Сырский, которого командующим ООС назначил экс-президент Украины Петр Порошенко в мае нынешнего года, стал командующим сухопутными войсками ВС Украины вместо генерал-полковника Сергея Попко.

Соответствующие указы опубликованы на официальном сайте главы украинского государства. Согласно тексту документов, генерал-полковник Попко, который находился на своем посту с марта 2016 года, ушел в отставку.