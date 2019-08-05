Путин рассказал об ответе РФ на производство РСМД в США
5 августа 2019, 17:04 [ «Аргументы Недели» ]
Президент России Владимир Путин заявил, что действия США по выходу из ДРСМД способны привести к ничем не сдерживаемой гонке вооружений и рассказал об условиях размещения российских ракет.
"Такой сценарий означает возобновление ничем не сдерживаемой гонки вооружения. И чтобы избежать хаоса, нужно еще раз взвесить все возможные опасные последствия и начать серьезный диалог", - сказано в документе.
В случае подтверждения, что Соединенные штаты начали производство ракет средней и меньшей дальности, РФ будет вынуждена приступить к разработке аналогичных систем, говорится в заявлении президента РФ Владимира Путина.