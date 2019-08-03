Новейший российский военный беспилотный летательный аппарат "Охотник" совершил свой первый полет длительностью более 20 минут. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны РФ. «Смертоносное оружие»: National Interest оценил российский «Охотник»

Полет состоялся сегодня в 12:20 по московскому времени: "Летательный аппарат под управлением оператора совершил несколько облетов аэродрома на высоте около 600 метров и совершил успешную посадку", - сказали в военном ведомстве.

При создании "Охотника" использовались спецтехнологии, которые делают данный аппарат практически незаметным для радиолокационных средств обнаружения. Первые сведения о разработке "Охотника" появились в 2012 году.

Как ранее сообщали АН, издание National Interest высоко оценило российский дрон. По мнению авторов статьи, проект нового малозаметного реактивного беспилотника, безусловно, хорош, и у него есть все шансы оказаться удачным.