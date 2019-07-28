В воды Персидского залива вошел эсминец ВМС Британии

Эсминец военно-морских сил Великобритании HMS Duncan ("Дункан") зашел в акваторию Персидского залива. Об этом в воскресенье, 28 июля, сообщил новостной телеканал ОАЭ Al Arabiya. Иран назвал "враждебным" намерение ЕС разместить флот в Персидском заливе





Как отмечается, боевой корабль британского Королевского флота прибыл в Персидский залив "для защиты судоходства и обеспечения безопасности прохождения в этом районе британских танкеров", передает агентство ТАСС.

При этом ранее сегодня, как уже сообщали "Аргументы недели", представитель правительства Ирана Али Рабии заявил, что присутствие внешних сил в этих водах будет лишь способствовать усилению напряженности в регионе.