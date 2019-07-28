Стало известно о грузе уничтоженных в Ливии украинских Ил-76

Два украинских военно-транспортных самолета Ил-76, которые накануне были уничтожены в результате ракетного обстрела в воздушном пространстве Ливии, перевозили оружие из Объединенных Арабских Эмиратов. Два украинских самолета уничтожены в Ливии

Как ранее сообщали АН, в результате удара сил правительства национального единства по аэропорту Аль-Джурфа были подбиты два самолета Ил-76 компании Alfa Air. В результате погиб пилот одного из самолетов, уроженец Мелитополя.

СМИ выяснили, что украинские самолеты Ил-76 перевозили оружие из Объединенных Арабских Эмиратов и поставляли его одной из сторон конфликта в североафриканском государстве. Однако официальных комментариев пока нет.