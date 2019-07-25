В КНДР прошли испытания двух ракет

Северная Корея накануне запустила два неизвестных снаряда в Японском море. Об этом в четверг, 25 июля, сообщает Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

По предварительным данным, ракеты были выпущены из мобильной транспортно-пусковой установки и упали в Японском море. Представитель штаба уточнил, что первый снаряд преодолел расстояние в около 430 км, второй - около 690 км.

"Наши военные находятся в состоянии боеготовности в случае новых пусков и следят за ситуацией", - сообщили в Объединенном комитете начальников штабов. Согласно имеющейся неподтвержденной информации, ракеты упали в Японском море.

Южнокорейские власти считают, что КНДР во время запуска испытала новую ракету малой дальности. Ситуация вокруг очередных ракетных пусков КНДР будет обсуждаться Советом национальной безопасности страны в ходе совещания в четверг.