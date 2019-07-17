Истребитель ВВС США совершил аварийную посадку в Польше

В Польше американский истребитель F-15 совершил аварийную посадку на военном аэродроме в Велькопольском воеводстве. Об этом в среду, 17 июля, сообщила польская радиостанция RMF FM.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Причиной посадки стала неисправность двигателя самолета, который отказал в связи с попаданием в него птицы, сообщили в Генеральном командовании польской армии.

После устранения проблемы истребитель снова поднялся в воздух. Как напоминает радиостанция, современные американские самолеты F-15 и F-35 в настоящий момент участвуют в военных учениях США, проходящих на территории Польши.