В Минобороны России поступит партия новых крылатых авиаракет

Минобороны РФ в этом году получит первую серийную партию новейших крылатых ракет авиационного базирования, заявил гендиректор "Дубненского машиностроительного завода" имени Н.П. Федорова" Егор Соловьев.

"Это новая авиационная крылатая ракета. В этом году мы произведем отгрузку первых серийных изделий. Заказчиком выступает Минобороны", - сказал он в интервью газете "Встреча", не уточнив, о каком именно изделии речь.

При этом, Соловьев подчеркнул, что это "не отдельные наработки и элементы, а полноценная серийная продукция, выпускаемая достаточно большими объемами": "Это наше будущее на несколько лет", - добавил глава завода.