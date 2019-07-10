"Союз" со спутниками Минобороны запущен с космодрома "Плесецк"

На космодроме "Плесецк" успешно прошел запуск ракеты-носителя "Союз-2.1В", задачей которой являлось вывести на околоземную орбиту четыре космических аппарата в интересах Министерства обороны РФ.

Все предстартовые операции и непосредственно запуск были произведены в штатном режиме. Контроль, как отмечается, осуществлялся средствами наземной автоматизированной системы управления космическими аппаратами.

Космические аппараты находились в блоке выведения "Волга", который впоследствии благополучно отделился от ракеты. Об этом в среду, 10 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на российское оборонное ведомство.

Напомним, это уже второй по счету старт ракеты "Союз-2" с космодрома "Плесецк" в этом году. Она пришла на смену другой ракете-носителю, которая эксплуатировалась на протяжении почти 40 лет - до 2012-го года.