США объяснили, зачем Россия наращивает войска вблизи украинской границы
7 июля 2019, 13:54 [ «Аргументы Недели» ]
Спецпредставитель Соединённых Штатов по вопросам Украины заявил, что наращивание российских войск вдоль украинской границы объяснимо. Курт Волкер считает, что это не должно вызывать беспокойства.
Волкер объяснил увеличение числа российских военнослужащих рядом с украинской границей ротацией, сообщает Lenta.Ru. По его словам, подобные действия Российской Федерации не являются сигналом «о каких-либо новых продвижениях».
«Относительно размещения войск с российской стороны. Они приходят и уходят. Мы видели в течение нескольких лет, что количество войск растет перед ротацией», - сказал Волкер.