В ночном небе над Хабаровском «погремел бой»

Истребительный авиаполк Восточного военного округа провел летно-тактические по ведению ночного воздушного боя. Экипажи Су-35С патрулировали воздушное пространство.

В качестве «противника» в небо поднялся Су-30СМ. Экипаж имитировал попытку вторжения в зону ответственности и «пытался» нанести авиаудар по наземным объектам.

Су-35С выполнил разведку местности, провел поиск и успешно идентифицировал «вражеские» летательные аппараты. После обнаружения самолеты вступили в воздушный бой. Оба экипажа выполнили сложные элементы пилотажа. Переходили в наступление и оборону.

Су-30СМ пыталось установить господство в воздушном пространстве. Над Хабаровском «разыгрались» сцены современных вооруженных конфликтов.

Сайт МО РФ сообщает, что целью таких учений является совершенствование навыков экипажа истребителей.