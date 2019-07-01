В Германии потерпел крушение военный вертолет

Пожарная служба ФРГ сообщила о том, что в Нижней Саксонии упал вертолет, принадлежавший бундесверу (вооруженные силы ФРГ). Об этом проинформировало в понедельник издание Focus Online.

"Крушение вертолета: в районе Эрцен-Демке упал вертолет бундесвера. На месте многочисленные сотрудники пожарной службы, спасатели и полиция", - сообщила местная полиция в соцсети Twitter.

Отмечается, что инцидент произошел рядом с лесной зоной. На месте крушения вертолета вспыхнул пожар. В результате ЧП как минимум один человек погиб. Причины катастрофы пока не известны.