Двое российских десантников погибли в Крыму после приземления на воду, сообщили в Южном военном округе. Трагедия произошла в среду, 26 июня, во время учебно-тренировочных прыжков с парашютом.

«Двое военнослужащих контрактной службы одной из воинских частей ВДВ, дислоцированных в Крыму, приземлились на водную поверхность и не смогли своевременно освободиться от подвесной системы парашюта», - рассказали в пресс-службе.

Известно, что дежурная спасательная служба предпринимала меры по спасению военнослужащих, но они не увенчались успехом. В настоящее время органы правопорядка совместно с комиссией командования Воздушно-десантных войск занимаются выяснением всех деталей произошедшего, передаёт RT.