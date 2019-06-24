Поднятые в ЦВО по тревоге С-300 и С-400 прикрывают гособъекты

Расчеты зенитных ракетных систем С-300 и С-400 в Хакасии и Саратовской области в Центральном военном округе выдвинулись для прикрытия важных государственных объектов от воздушного нападения. Шойгу объявил внезапную проверку боеготовности армии

В Свердловской области вооруженная комплексами "Искандер-М" ракетная бригада "выполнит групповые и одиночные ракетные удары по целям, имитирующим критически важные объекты условного противника".

Напомним, проверка боеготовности воинских частей в Центральном военном округе началась утром. Миротворцы в ходе учений отработают задачи по поддержанию мира в зоне конфликтов и испытают С-400.

Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России. Контрольные мероприятия проведут с 24 по 28 июня этого года. Учения пройдут на территории более 35 полигонов.