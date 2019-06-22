Видео: в Румынии танкисты США перепутали полигон с посевами фермеров

Американские военные в ходе учений НАТО в Румынии на бронемашинах по ошибке вторглись на территорию частных сельхозугодий и уничтожили посевы, а также напугали местных жителей.

"В районе острова Яломицы во время проведения учений Saber Guardian-2019 военные армии США пересекли по ошибке аграрную зону, уничтожив культуры", - сообщили в пресс-службе румынском минобороны, передает ТАСС.

Сообщается, что машины уничтожили часть посева пшеницы, подсолнечника и кукурузы, появлением и выстрелами посеяв настоящую панику среди местных жителей. Владелец поля обратился с заявлением в полицию.



