Россия уничтожит единственную подлодку Украины

Министерство обороны Российской Федерации объявило тендер на утилизацию единственной подлодки ВМС Украины "Запорожье", оставшейся в Крыму после его воссоединения с Россией в 2014 году.

В тендере говорится о ликвидации "подлодки проекта 641" без указания ее названия. Однако в России не осталось других подобных образцов, кроме "Запорожья", занимающего место у причала в Севастополе.

Подлодка была построена в 1970 году. При разделе Черноморского флота СССР передана ВМСУ в 1997-м. Это была единственная субмарина в украинском флоте. Но большую часть времени она стояла на ремонте.